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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ НОСТАЛЬГИЧЕСКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ О КАНИКУЛАХ У БАБУШКИ


14:30 26.06.2026

Mark Formelle представил летнюю коллекцию, которая пропитана ностальгией о каникулах у бабушки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в основу образов легли теплые воспоминания о детстве, ощущение уюта, простоты и мягкой женственности.

Дизайнеры постарались воссоздать атмосферу, когда можно никуда не спешить, слушать шум ветра и наслаждаться моментом. Команда переосмыслила эстетику загородной жизни, используя в принтах классическую клетку и деликатные цветочные орнаменты. Дизайнеры вдохновлялись особенной эстетикой бабушкиного дома, где каждая вещь наполнена душой и любовью, — именно они вызывают приятные ассоциации: с любимыми платьями из детства, фактурными занавесками и дачными скатертями.

В Mark Formelle сделали акцент на легкости, тактильности и максимальном комфорте в жаркие дни. Именно поэтому основной тканью коллекции стал хлопок — дышащий, невесомый и идеальный для лета.

В коллекции широко представлены женские модели – летящие сарафаны, платья на тонких бретелях, расслабленные мягкие костюмы, свободные рубашки, шорты и уютные пижамы. Для мужчин – лаконичные хлопковые футболки, рубашки, брюки и шорты для мужчин. Присутствуют и трогательные детские модели в тех же оттенках.

Главным визуальным акцентом коллекции стала утонченная отделка кружевом — деталь, которая делает образы по-особенному трогательными. Дизайнеры бренда выбрали этот элемент не случайно: кружевной декор сегодня находится на пике популярности в мировых трендах и обещает стать абсолютным must-have этого лета.

«Раннее утро. Луч солнца. Тихий скрип двери, за которой начинаются воспоминания о беззаботных летних каникулах. Создавая эту коллекцию, мы хотели напомнить о самом ценном — о моментах, проведенных с близкими, когда можно замедлиться. Натуральный хлопок дарит безупречный комфорт, а утонченный дизайн объединяет поколения. Мы разработали линейку для всей семьи: от нежной женской домашней одежды до лаконичных мужских и детских моделей. Нам важно, чтобы эстетика тепла и уюта объединила каждую семью», — отмечают в Mark Formelle.

Новая коллекция уже доступна в магазинах Mark Formelle и для онлайн-заказа.
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