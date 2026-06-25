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Экономика РБ


ПОЧТИ 3 ТЫС. КВ. М НЕИСПОЛЬЗУЕМОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НАШЛИ НОВЫХ ХОЗЯЕВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


11:37 26.06.2026

На электронных торгах реализованы два государственных объекта общей площадью 2 968 кв. м. Оба здания были проданы по начальной цене, равной одной базовой величине, что стало результатом последовательного применения всех предусмотренных законодательством механизмов ценового регулирования. Об этом сообщает Telegram-канал Госкоимущества.

Первым из них стало здание бывшей школы в деревне Сидоровичи Чечерского района площадью 1 142 квадратных метра. Этот лот регулярно выставлялся на аукцион еще с июня 2025 года. За год торгов процедура успела пройти все возможные этапы снижения цены, что в итоге и помогло привлечь единственного покупателя.

По абсолютно аналогичному сценарию разрешилась ситуация и со вторым объектом — административно-хозяйственным зданием в Светлогорске площадью 1 826 квадратных метров. Спрос на него отсутствовал с марта 2025 года, однако после полного цикла поэтапного понижения стоимости на торгах также появился единственный участник, который и выкупил недвижимость.

Таким образом за один торговый день в хозяйственный оборот вовлечено почти 3 тысячи квадратных метров площадей. Работа по вовлечению неиспользуемого имущества ведется на системной основе.

Объекты получают потенциал для нового использования - от производств до социальных учреждений, а местные бюджеты – дополнительные поступления вместо затрат на содержание.
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