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Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОМПЛЕКС МЕР ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2026/2027
11:35 26.06.2026
Правительство утвердило комплекс мер по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Совмина.
Документ разработан в целях обеспечения бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, координации действий государственных органов управления, организаций и предприятий, а также контроля за ходом выполнения организационно-технических мероприятий к очередному отопительному сезону.
Постановлением установлены задания по замене и строительству тепловых сетей, созданию запасов топочного мазута, древесного топлива на складах организаций жилищно-коммунального хозяйства и в организациях Минлесхоза.
Также представлены рекомендуемые объемы закупки топливоснабжающими организациями торфяных брикетов, приведен перечень котельных, на которых в 2026 году должны быть завершены работы по оптимизации режимов работы, а также состава основного и вспомогательного оборудования
Определен круг задач министерствам, другим республиканским органам государственного управления, облисполкомам и Минскому горисполкому по реализации мер, способствующих рациональному использованию ТЭР и максимальному использованию местных ТЭР (в первую очередь пеллет), а также по контролю за ходом подготовки энергетических объектов республики к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.
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