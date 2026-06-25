|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ЗАГОТОВИЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЗАПЛАНИРОВАННОГО ОБЪЕМА СЕНАЖА
11:20 26.06.2026
Сельскохозяйственные предприятия страны демонстрируют высокие темпы проведения кормозаготовительной кампании.
По оперативным данным Минсельхозпрода на 26 июня 2026 года, первым укосом скошено 1 миллион 310 тысяч гектаров трав, что составляет 93% от запланированной площади в 1 миллион 407 тысяч гектаров. При этом аграрии оперативно проводят полевые работы, успев убрать уже 95% от скошенных площадей.
Параллельно со скашиванием в республике идет активное формирование базы зимних кормов для животноводства. На отчетную дату заготовлено 158 тысяч тонн сена, что равняется 19% от планового задания. Гораздо более весомых результатов хозяйства достигли в заготовке сенажа — его общий объем в стране превысил 7 миллионов 579 тысяч тонн, обеспечив выполнение плана на 53% от необходимых 14 миллионов 309 тысяч тонн.
В разрезе регионов лидерство по темпам выполнения плана удерживает Могилевская область, где заготовлено 1 миллион 144 тысячи тонн сенажа (69% от плана). Высокие темпы также демонстрирует Гомельская область с результатом 934 тысячи тонн (61%). Лидером по абсолютному объему стала Минская область, где накоплен 1 миллион 904 тысячи тонн сенажа (54%). В остальных областях показатели распределились следующим образом: в Гродненской заготовлено 1 миллион 318 тысяч тонн (49%), в Витебской — 889 тысяч тонн (47%), а в Брестской — 1 миллион 390 тысяч тонн (46%).
Помимо сенажа, в закрома поступают и другие виды зеленых кормов. Так, заготовка силоса находится на начальном этапе — накоплено 257 тысяч тонн, что составляет 1% от масштабного плана в 20 миллионов 519 тысяч тонн. В общей сложности аграрии страны уже получили 2 миллиона 266 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, выполнив задание на 22% от плана, который составляет 10 миллионов 131 тысячу тонн.
Успешному проведению текущего сезона во многом способствует основательная подготовка питательной базы. Под яровой сев в республике было накоплено 941 тысяча тонн действующего вещества минеральных удобрений, включая азотные, фосфорные и калийные группы, что позволило полностью закрыть плановые потребности и превысить расчетные показатели более чем на 100%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2026
Курсы в банках
на 26.06.2026
Конвертация в банках
на 26.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте