Сельскохозяйственные предприятия страны демонстрируют высокие темпы проведения кормозаготовительной кампании.

По оперативным данным Минсельхозпрода на 26 июня 2026 года, первым укосом скошено 1 миллион 310 тысяч гектаров трав, что составляет 93% от запланированной площади в 1 миллион 407 тысяч гектаров. При этом аграрии оперативно проводят полевые работы, успев убрать уже 95% от скошенных площадей.

Параллельно со скашиванием в республике идет активное формирование базы зимних кормов для животноводства. На отчетную дату заготовлено 158 тысяч тонн сена, что равняется 19% от планового задания. Гораздо более весомых результатов хозяйства достигли в заготовке сенажа — его общий объем в стране превысил 7 миллионов 579 тысяч тонн, обеспечив выполнение плана на 53% от необходимых 14 миллионов 309 тысяч тонн.

В разрезе регионов лидерство по темпам выполнения плана удерживает Могилевская область, где заготовлено 1 миллион 144 тысячи тонн сенажа (69% от плана). Высокие темпы также демонстрирует Гомельская область с результатом 934 тысячи тонн (61%). Лидером по абсолютному объему стала Минская область, где накоплен 1 миллион 904 тысячи тонн сенажа (54%). В остальных областях показатели распределились следующим образом: в Гродненской заготовлено 1 миллион 318 тысяч тонн (49%), в Витебской — 889 тысяч тонн (47%), а в Брестской — 1 миллион 390 тысяч тонн (46%).

Помимо сенажа, в закрома поступают и другие виды зеленых кормов. Так, заготовка силоса находится на начальном этапе — накоплено 257 тысяч тонн, что составляет 1% от масштабного плана в 20 миллионов 519 тысяч тонн. В общей сложности аграрии страны уже получили 2 миллиона 266 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, выполнив задание на 22% от плана, который составляет 10 миллионов 131 тысячу тонн.

Успешному проведению текущего сезона во многом способствует основательная подготовка питательной базы. Под яровой сев в республике было накоплено 941 тысяча тонн действующего вещества минеральных удобрений, включая азотные, фосфорные и калийные группы, что позволило полностью закрыть плановые потребности и превысить расчетные показатели более чем на 100%.