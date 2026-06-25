На заводе «БЕЛДЖИ» под Борисовом произвели 50 000 среднеразмерных кроссоверов Belgee X70.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, модель выпускается уже два года, а в сентябре прошлого года получило обновление в дизайне интерьера и комплектациях. Спрос на автомобиль остается высоким как у частных автовладельцев, так и среди крупных автопарков.

«Достижение отметки в 50 000 кроссоверов Belgee X70 является важной вехой в развитии нашего предприятия и свидетельствует о высоком уровне доверия потребителей. За более чем два года производства модель завоевала признание благодаря строгому соответствию мировым стандартам качества, надежности конструкции и оптимальному соотношению цены и функциональности. При этом мы продолжим совершенствовать производственные процессы и развивать модельный ряд», – отмечает директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Кроссовер BELGEE X70 собирают по мировым стандартам качества. Фокус сделан на надежности, комфорте и ходовых характеристиках. В Беларуси автомобиль поставляется в трех версиях: Comfort Plus, Luxury Plus и Flagship Plus. Автомобиль оснащен 1,5-литровым 177-сильным турбомотором. Он работает в паре со 6-ступенчатым коробкой-автоматом и передним приводом или 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом на выбор. Стоимость – от 73 900 рублей с учетом «лояльного» трейд-ина.

Юбилейным оказался полноприводный Belgee X70 в комплектации Flagship Plus окрашенный в синий металлик. Покупатель вместе с автомобилем получит письмо директора СЗАО «БЕЛДЖИ» и сувениры от бренда.

Бренд BELGEE представлен в Беларуси четырьмя моделями: седаном S50, городским X50+, среднеразмерным Х70 и гибридным X80 PHEV. Все автомобили выпускают на заводе «БЕЛДЖИ» под Борисовом. Производство включает в себя сварку, окраску и сборку, а все процессы осуществляются на передовом оборудовании мировых брендов. Мощности предприятия позволяют производить 120 000 автомобилей в год.