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Экономика РБ


СК: В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАН МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУВЕРЕНИТЕТА


15:10 25.06.2026

В Беларуси в 2025 году зафиксирован минимальный уровень преступности за всю историю суверенитета. Об этом заявил председатель Следственного комитета Константин Бычек, выступая с докладом на XIV Петербургском международном юридическом форуме, сообщает Telegram-канал СК.

Глава ведомства подчеркнул, что за 15 лет работы Следственному комитету удалось выстроить эффективную систему, основанную на процессуальной самостоятельности следователей. «Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, принимая решение об образовании Следственного комитета, оказал молодой структуре огромное доверие. Были созданы все условия для успешной работы», — отметил Константин Фёдорович.

Благодаря этому правоохранительным органам удалось взять криминогенную ситуацию под жесткий государственный контроль. Следствием этой работы стало значительное повышение качества расследования уголовных дел.

Особое внимание в докладе было уделено восстановлению прав пострадавших. Константин Бычек отметил устойчивую тенденцию к ускорению и увеличению объемов возмещения ущерба от преступлений. Таким образом, исторический минимум преступности в 2025 году закрепил за Беларусью статус одного из самых безопасных государств.
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