|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СК: В БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ ЗАФИКСИРОВАН МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СУВЕРЕНИТЕТА
15:10 25.06.2026
В Беларуси в 2025 году зафиксирован минимальный уровень преступности за всю историю суверенитета. Об этом заявил председатель Следственного комитета Константин Бычек, выступая с докладом на XIV Петербургском международном юридическом форуме, сообщает Telegram-канал СК.
Глава ведомства подчеркнул, что за 15 лет работы Следственному комитету удалось выстроить эффективную систему, основанную на процессуальной самостоятельности следователей. «Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, принимая решение об образовании Следственного комитета, оказал молодой структуре огромное доверие. Были созданы все условия для успешной работы», — отметил Константин Фёдорович.
Благодаря этому правоохранительным органам удалось взять криминогенную ситуацию под жесткий государственный контроль. Следствием этой работы стало значительное повышение качества расследования уголовных дел.
Особое внимание в докладе было уделено восстановлению прав пострадавших. Константин Бычек отметил устойчивую тенденцию к ускорению и увеличению объемов возмещения ущерба от преступлений. Таким образом, исторический минимум преступности в 2025 году закрепил за Беларусью статус одного из самых безопасных государств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.06.2026
Курсы в банках
на 25.06.2026
Конвертация в банках
на 25.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте