Экономика РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛСЯ НА 0,8%

13:44 25.06.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-май 2026 г. в текущих ценах составил 12 255,0 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП уменьшился на 0,8% к уровню января-мая 2025 г.