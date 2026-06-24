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Экономика РБ
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД АБОНЕНТОВ А1 НА ДОРОГОЙ ТАРИФ
12:23 25.06.2026
Решением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси от 10 апреля 2026 года был установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях УП «А1», выразившегося в закрытии с 1 июня 2025 года архивных тарифных планов «Без Лимита» и «Без Лимита 2.0» и переводе абонентов на действующий тарифный план «Драйв Анлим» с более высокой стоимостью.
УП «А1», не согласившись с решением, подало в Верховный Суд Республики Беларусь заявление о признании его недействительным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь поддержала выводы МАРТ о злоупотреблении компанией доминирующим положением и отказала УП «А1» в удовлетворении заявления.
Решение Верховного Суда Республики Беларусь, вынесенное по первой инстанции, может быть обжаловано (опротестовано) в апелляционном порядке.
Справочно:
Сотовому оператору может грозить штраф в размере до 10 % годовой выручки от реализации товара (услуги) на соответствующем товарном рынке, но не менее 500 БВ (22,5 тыс. руб.).
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