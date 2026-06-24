В Национальном центре интеллектуальной собственности вручили патенты юным изобретателям, сообщает Telegram-канал ГКНТ со ссылкой на НЦИС.

17-летние Карина Горбач и Сабрина Брель представили держатель для телефона, который защищает от насекомых (попсокет) с полостью для репеллента.

8-летний Семён Языков разработал полезную модель – «Объемный гербарий». Благодаря особой сушке и заливке прозрачной УФ-смолой, образцы растений можно изучать со всех сторон в любое время года.

«Государство уделяет большое внимание развитию детского и молодежного инженерно-технического творчества. Яркий пример - Национальный детский технопарк: его выпускники сегодня получили патенты на промышленный образец. Кроме того, они являются финалистами проекта "100 идей для Беларуси", что подтверждает высокий статус их разработок», - отметил генеральный директор НЦИС Алексей Курман.