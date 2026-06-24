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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ОСНОВАНЫ НА ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ


11:50 25.06.2026

Стимулы для развития регионов сформированы исходя из их специализации и конкурентных преимуществ. Об этом рассказала сегодня, 25 июня 2026 г., заместитель министра экономики Мария Мажинская, выступая на XIII Форуме регионов Беларуси и России, передает пресс-служба экономического ведомства.

Заместитель министра поделилась опытом Беларуси в области регионального развития.

В своем докладе Мария Мажинская подчеркнула, что стимулы для развития регионов формируются с учетом их специализации и конкурентных преимуществ.

«В прошедшем пятилетии мы целенаправленно работали над тем, чтобы повысить привлекательность территорий за пределами столицы и областных центров. Сосредоточились на двух ключевых направлениях: развитии производственного потенциала с применением точечных мер поддержки и создании комфортной среды для жизни людей», – отметила заместитель мнистра.

Мария Мажинская привела результаты пятилетней работы. По ее словам, в 2021–2025 годах реализовывалось около 2300 инвестпроектов, почти половина из которых успешно завершена. Это позволило создать свыше 14 тысяч рабочих мест. Введено в эксплуатацию 21,8 млн кв. метров жилья, модернизировалась коммунальная инфраструктура, повышалась транспортная доступность регионов.

Замминистра обратила внимание на социальные результаты комплексного развития экономики: «Номинальная среднемесячная зарплата увеличилась в 2,2 раза, а разрыв в оплате труда между регионами заметно сократился. Всё это напрямую отражается на росте благосостояния граждан».

Говоря о задачах текущего пятилетия, Мария Мажинская отметила, что стратегия развития стала еще более адресной – с учетом потенциала каждой территории.

«В Брестской и Гомельской областях основной акцент сделан на развитии Припятского Полесья за счет инвестпроектов по созданию новых и модернизации действующих производств по глубокой переработке местного сырья.

В Витебской области ставка – на туристический потенциал Витебского Поозерья, в Гродненской области – Принеманского края. В приоритете – проекты по развитию инфраструктуры гостеприимства и отдыха, общепита.

В Могилевской области – фокус на 7 юго-восточных районах. Наша задача – обеспечить развитие промышленности и АПК региона, одновременно создавая комфортную среду для жизни людей.

Точка роста Минской области – Минский промышленный пояс: там будут создаваться новые высокотехнологичные производства.

Для столицы особое внимание – городам-спутникам: они получат дополнительный импульс за счет увеличения жилищного строительства, развития транспортной доступности и социальной сферы.
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