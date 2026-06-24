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Экономика РБ
В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ, КАК БЕЛОРУСЫ БУДУТ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ В ИЮЛЕ
11:13 25.06.2026
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как жители Беларуси будут работать и отдыхать в середине лета. Из 31 календарного дня июля 9 приходятся на выходные и праздники, а рабочих будней будет 22, один из которых является предпраздничным.
Центральным событием месяца станет День Независимости, который ежегодно отмечается 3 июля. Поскольку в 2026 году праздник выпадает на пятницу, белорусов ожидают трехдневные каникулы: выходные продлятся с пятницы по воскресенье включительно (с 3 по 5 июля).
В преддверии праздника, 2 июля, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. При этом работники, занятые неполный рабочий день, также имеют право на пропорциональное уменьшение времени: к примеру, при занятости на 0,5 ставки рабочий день сократится на 30 минут. В ведомстве подчеркнули, что если на непрерывных производствах такое сокращение невозможно, переработка должна компенсироваться дополнительным отдыхом или оплатой по нормам сверхурочных.
Исходя из установленных параметров, расчетная норма рабочего времени в июле при стандартной 40-часовой неделе составит 175 часов для пятидневки (с выходными в субботу и воскресенье) и 173 часа для шестидневки с одним выходным. Эти цифры закреплены постановлением министерства № 95 от 16 сентября 2025 года.
Специалисты также напомнили важный нюанс для тех, кто планирует отпуск. Если на период трудового отпуска выпадает 3 июля, этот праздничный день не включается в общее число календарных дней отпуска и не подлежит оплате.
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