В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как жители Беларуси будут работать и отдыхать в середине лета. Из 31 календарного дня июля 9 приходятся на выходные и праздники, а рабочих будней будет 22, один из которых является предпраздничным.

Центральным событием месяца станет День Независимости, который ежегодно отмечается 3 июля. Поскольку в 2026 году праздник выпадает на пятницу, белорусов ожидают трехдневные каникулы: выходные продлятся с пятницы по воскресенье включительно (с 3 по 5 июля).

В преддверии праздника, 2 июля, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. При этом работники, занятые неполный рабочий день, также имеют право на пропорциональное уменьшение времени: к примеру, при занятости на 0,5 ставки рабочий день сократится на 30 минут. В ведомстве подчеркнули, что если на непрерывных производствах такое сокращение невозможно, переработка должна компенсироваться дополнительным отдыхом или оплатой по нормам сверхурочных.

Исходя из установленных параметров, расчетная норма рабочего времени в июле при стандартной 40-часовой неделе составит 175 часов для пятидневки (с выходными в субботу и воскресенье) и 173 часа для шестидневки с одним выходным. Эти цифры закреплены постановлением министерства № 95 от 16 сентября 2025 года.

Специалисты также напомнили важный нюанс для тех, кто планирует отпуск. Если на период трудового отпуска выпадает 3 июля, этот праздничный день не включается в общее число календарных дней отпуска и не подлежит оплате.