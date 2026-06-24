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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ НА ИМПОРТ ОВОЩЕЙ


10:30 25.06.2026

В Беларуси Установлен порядок применения тарифных льгот на импорт овощей. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 июня 2026 г. №316 «Об использовании тарифной льготы в отношении отдельных видов овощей» подписал Премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, документ разработан в целях реализации Решения Совета ЕЭК от 13 марта 2026 г. №38 "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов овощей".

Данное решение предусматривает освобождение от ввозной таможенной пошлины 600 тонн капусты цветной и брокколи, 200 тонн баклажанов и 5200 тонн перца стручкового сладкого, ввозимых из третьих стран для продажи в розничной торговле.

Льгота применяется при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом.

Постановлением МАРТ наделяется функцией органа по выдаче подтверждений целевого назначения ввозимых овощей, а также устанавливается порядок использования тарифной льготы.
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