Экономика РБ

МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ

09:29 25.06.2026 На базе Национального олимпийского комитета Беларуси состоялся семинар-совещание для федераций и спортивных клубов, посвященный вопросам применения указа от 17 сентября 2025 г. № 337 «Об оказании поддержки спортивным организациям». Как сообщает Telegram-канал Минспорта, в ходе мероприятия были рассмотрены практические аспекты реализации положений указа и вопросы взаимодействия спортивных организаций в рамках действующего регулирования. Семинар-совещание стал площадкой для обсуждения механизмов поддержки спортивной отрасли и обмена опытом между представителями спортивных структур.