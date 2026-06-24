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Экономика РБ
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ ОБСУДИЛИ НА СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ
09:29 25.06.2026
На базе Национального олимпийского комитета Беларуси состоялся семинар-совещание для федераций и спортивных клубов, посвященный вопросам применения указа от 17 сентября 2025 г. № 337 «Об оказании поддержки спортивным организациям».
Как сообщает Telegram-канал Минспорта, в ходе мероприятия были рассмотрены практические аспекты реализации положений указа и вопросы взаимодействия спортивных организаций в рамках действующего регулирования.
Семинар-совещание стал площадкой для обсуждения механизмов поддержки спортивной отрасли и обмена опытом между представителями спортивных структур.
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