С 25 по 26 июня 2026 года проходит XIII Форум регионов России и Беларуси, ставший традиционной диалоговой площадкой для представителей власти и бизнес-сообществ двух стран. В рамках мероприятия организована выставка-ярмарка в обновленном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предприятия промышленной отрасли продемонстрируют свою продукцию и достижения на национальной экспозиции. В частности, на открытой площадке будет представлена продукция ОАО «Амкодор», ОАО «Белкоммунмаш», СЗАО «Белджи», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «МТЗ» и др.

Масштабное мероприятие принимает Минский международный выставочный центр BELEXPO. График работы площадки разбит на несколько этапов в зависимости от категорий посетителей. Первый день выставки полностью посвящен бизнес-встречам делегатов форума и партнеров, а на следующий день, 26 июня, экспозицию смогут посетить только официальные делегации. Для широкой публики и гостей столицы выставка откроет свои двери в субботу, 27 июня, с 11:00 до 18:00, причем вход для всех желающих будет бесплатным.