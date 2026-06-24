|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФЛАГМАНЫ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ В МИНСКЕ
09:17 25.06.2026
С 25 по 26 июня 2026 года проходит XIII Форум регионов России и Беларуси, ставший традиционной диалоговой площадкой для представителей власти и бизнес-сообществ двух стран. В рамках мероприятия организована выставка-ярмарка в обновленном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, предприятия промышленной отрасли продемонстрируют свою продукцию и достижения на национальной экспозиции. В частности, на открытой площадке будет представлена продукция ОАО «Амкодор», ОАО «Белкоммунмаш», СЗАО «Белджи», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «МТЗ» и др.
Масштабное мероприятие принимает Минский международный выставочный центр BELEXPO. График работы площадки разбит на несколько этапов в зависимости от категорий посетителей. Первый день выставки полностью посвящен бизнес-встречам делегатов форума и партнеров, а на следующий день, 26 июня, экспозицию смогут посетить только официальные делегации. Для широкой публики и гостей столицы выставка откроет свои двери в субботу, 27 июня, с 11:00 до 18:00, причем вход для всех желающих будет бесплатным.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2026
Курсы в банках
на 25.06.2026
Конвертация в банках
на 25.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте