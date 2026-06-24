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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 5,5%
14:25 24.06.2026
В январе-мае 2026 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 7029,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 94,5% к уровню января-мая 2025 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 7,8%, в обрабатывающей промышленности снизился на 8,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 13,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшился на 0,9%.
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