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Экономика РБ


ПЕТКЕВИЧ: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЕДОБРАЗОВАНИЕ НАХОДИТСЯ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ


13:35 24.06.2026

Отечественное медицинское образование находится на очень высоком уровне. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба Правительства.

В центре внимания участников коллегии был экспортный потенциал белорусского здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики.

"Нам наступают на пятки. Каждое государство стремится создать собственные производства, будет защищать своего производителя. В этих условиях у нас должно перестроиться мышление: необходимо изучить в первую очередь запросы потребителя из разных стран, думать о комплексности предлагаемых услуг, а также надо просчитывать на несколько шагов вперед, в идеале - занять свои собственные ниши", - отметила заместитель премьер-министра.

Министр здравоохранения Александр Ходжаев подчеркнул, что при развитии экспорта важно думать не только о странах ЕАЭС, но и активнее работать с государствами дальней дуги. Системность и нестандартные подходы - вот что должно стать основой.

Наталья Петкевич добавила, что отечественное медицинское образование находится на очень высоком уровне. "Однако его необходимо активнее продвигать на внешних рынках и адаптировать под потребности и состояние здравоохранения каждой конкретной страны", - подчеркнула вице-премьер.
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