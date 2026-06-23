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Экономика РБ
ПЕТКЕВИЧ: ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЕДОБРАЗОВАНИЕ НАХОДИТСЯ НА ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
13:35 24.06.2026
Отечественное медицинское образование находится на очень высоком уровне. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба Правительства.
В центре внимания участников коллегии был экспортный потенциал белорусского здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики.
"Нам наступают на пятки. Каждое государство стремится создать собственные производства, будет защищать своего производителя. В этих условиях у нас должно перестроиться мышление: необходимо изучить в первую очередь запросы потребителя из разных стран, думать о комплексности предлагаемых услуг, а также надо просчитывать на несколько шагов вперед, в идеале - занять свои собственные ниши", - отметила заместитель премьер-министра.
Министр здравоохранения Александр Ходжаев подчеркнул, что при развитии экспорта важно думать не только о странах ЕАЭС, но и активнее работать с государствами дальней дуги. Системность и нестандартные подходы - вот что должно стать основой.
Наталья Петкевич добавила, что отечественное медицинское образование находится на очень высоком уровне. "Однако его необходимо активнее продвигать на внешних рынках и адаптировать под потребности и состояние здравоохранения каждой конкретной страны", - подчеркнула вице-премьер.
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