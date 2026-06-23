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Экономика РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ПОПЫТОК ЭКО


13:18 24.06.2026

Правительством Беларуси утвержден порядок предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Соответствующее Постановление Совета Министров от 23 июня 2026 г. №313 "О порядке предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения" подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документом утверждено Положение о порядке предоставления бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения и финансирования расходов на их проведение за счет средств республиканского бюджета. Исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, а также о создании таких комиссий. С учетом предоставления возможности проведения двух бесплатных попыток ЭКО Положением (по сравнению с ранее действовавшим) дополнительно регламентируются особенности предоставления второй попытки ЭКО при наличии на хранении криоконсервированных эмбрионов, вопросы их транспортировки.

Постановление также предусматривает централизацию проведения бесплатных программ ЭКО на базе государственного учреждения РНПЦ "Мать и дитя".

Постановление вступает в силу с 25 июня 2026 года.
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