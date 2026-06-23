Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2026 г. составила 3003,5 рубля. Об этом сообщил Национальный статкомитет.

В апреле 2026 года средняя зарплата была 2952,9 рубля.

Таким образом, в мае 2026 года она увеличилась по сравнению с апрелем 2026 года на 50,6 рубля.

Номинальная начисленная средняя зарплата работников Минска за май составила 3891,0 рубля, Минской области – 3093,9 рубля, в Гомельской – 2660,0 рубля, Гродненской – 2708,6 рубля, Брестской – 2638,7 рубля, Витебской – 2578,5 рубля, Могилевской 2551,8 рубля.

Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в мае была в секторе информации и связи – 6076,9 рубля. В сфере финансовых услуг и страхования – 4201,9 рубля, строительства – 3806,3 рубля, профессиональной, научной и технической деятельности - 3599,6 рубля, промышленности – 3114,8 рубля, транспорта и логистики — 2962,7 рубля, оптовой и розничной торговли, авто/мото ремонте — 2712,3 рубля, операций с недвижимым имуществом — 2670,2 рубля, здравоохранения и соцуслуг — 2454,9 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 2558,4 рубля, услуг по временному проживанию и питанию - 2179,3 рубля, образования — 2212,5 рубля.