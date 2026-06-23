В Минске строят новый современный корпус для детского социального пансионата «Солнечный».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минсктрой», на улице Выготского, 16 развернулось масштабное строительство, за которое отвечает трест № 35. Для воспитанников учреждения возводят большой двухэтажный корпус, рассчитанный на 120 мест. Новый объект станет уютным и технологичным пространством, где создадут все условия для комфортного проживания и эффективной реабилитации детей с особенностями развития. Внутри здания обустроят современные спальные блоки, бассейн, спортивный зал, а также просторные помещения для игр и развивающих занятий.

Строители уже вышли на финальный этап возведения каркаса, который состоит из шести блоков. По словам прораба генподрядного филиала СУ-201 Евгения Митько, монолитные работы выполнены на 97%. В настоящее время специалисты завершают заливку крылец, приямков и балконов. Параллельно на площадке трудятся три бригады каменщиков, которые заполняют наружные стеновые проемы и возводят внутренние перегородки, а кровельщики уже приступили к устройству скатной и рулонной кровли.

Параллельно со строительством самого здания активно развивается сопутствующая инфраструктура. Рабочие ведут подводку наружных инженерных сетей, а сантехники монтируют внутренние вертикальные стояки. Кроме того, начался важный этап благоустройства территории — специалисты приступили к заливке фундамента под будущее ограждение из бессерных блоков, протяженность которого составит более 500 метров.