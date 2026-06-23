БЕЛАЗ расширяет сотрудничество с ключевыми партнерами из России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, от классических торговых отношений к широкой технологической интеграции и эффективной кооперации – БЕЛАЗ формирует общую экосистему карьерных машин во взаимодействии c российскими компаниями.

Наращивание собственных производственных мощностей, внедрение новейших технологий и освоение выпуска основных комплектующих совместно со стратегическими партнерами по Союзному государству позволяет БЕЛАЗу минимизировать долю импорта из третьих стран. Это подтверждает готовность компании обеспечить растущие потребности российских горняков в высокотехнологичной технике, соответствующей мировым стандартам качества, надежности и производительности.

«Россия для нас – это больше чем ключевой рынок, это пространство для обеспечения общего технологического суверенитета, – отмечает генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. – Мы переходим от модели «поставщик – потребитель» к модели нового уровня – «партнеры по разработке». БЕЛАЗ активно интегрирует российские узлы и агрегаты: двигатели, тяговые электроприводы и системы управления. Наша цель – создать совместными усилиями парк горной техники, который работает на отечественных технологиях и минимально воздействует на окружающую среду. Именно такую экосистему мы совместно с российскими партнерами создаем прямо сейчас».

Запрос потребителей на снижение топливных издержек, загазованности карьеров и на создание новых видов техники стал мощным стимулом для диверсификации продукции БЕЛАЗа. Разработан и представлен целый ряд новых и модернизированных моделей высокоэффективных и экологичных машин как для открытых горных работ, так и в сфере подземной добычи.

Инновационные карьерные самосвалы БЕЛАЗ на газомоторном топливе грузоподъемностью 90 и 130 тонн, а также принципиально новые для нашей компании виды тяжелой спецтехники уже проходят настоящую проверку в реальных условиях эксплуатации в крупнейших горнодобывающих регионах России.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7558H грузоподъемностью 90 тонн на сжиженном природном газе (СПГ) успешно доказывают свою эффективность в разрезах Кузбасса. Как рассказал генеральный конструктор БЕЛАЗа Александр Насковец, на угледобыче уже несколько лет уверенно работают одиннадцать 90-тонных самосвалов и один 130-тонный БЕЛАЗ-7513P на СПГ. Компания-потребитель довольна машинами, позволяющими существенно экономить на топливе, так как газ дешевле дизеля, и видит большую перспективу в газомоторной технике. Коэффициент технической готовности (КТГ) самосвалов на СПГ на данный момент сопоставим с КТГ серийных машин, что подтверждает – это полностью рабочее решение для горнодобывающей отрасли. Плюс совсем недавно на профильной выставке в Новокузнецке представлен самый мощный газомоторный самосвал – 220-тонный БЕЛАЗ-7530Р, пополнивший нашу линейку техники на СПГ.

Первый тяжелый карьерный грейдер БЕЛАЗ-79770 класса 70 тонн проходит промышленные испытания в угольной компании «Кузбассразрезуголь», шесть десятилетий плодотворного сотрудничества с которой позволило белазостроителям создавать передовую технику и доводить ее до совершенства, а кузбасским горнякам – смело внедрять эти машины в самых сложных условиях угледобычи.

Параллельно в кооперации с партнерами БЕЛАЗ усиливает позиции и в других сегментах спецтехники, востребованной в России: модернизируются бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи и шахтные машины. Подчеркнем, что все перспективные новинки отличаются высокой степенью локализации комплектующих.

Формирование общей экосистемы карьерных машин – это долгосрочный вклад в технологическую безопасность и экономическую эффективность горнодобывающего сектора Союзного государства. Взаимовыгодное партнерство позволяет сообща отвечать на современные вызовы, задавая при этом новые стандарты для мировой горнодобывающей индустрии.