Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛСЯ НА 0,7%

12:45 24.06.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-май 2026 г. в текущих ценах составил 9 026,6 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 0,7% к уровню января – мая 2025 г.