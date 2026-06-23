Предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» представят технику на выставке-ярмарке в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель начальника управления протокола и рекламы маркетинг-центра ОАО «МТЗ» Сергей Петухов.

«На Форуме регионов Беларуси и России состоится выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. Предприятия «МТЗ-ХОЛДИНГА» тоже продемонстрируют свою технику на предстоящем мероприятии. Будут выставлены мотоблок BELARUS 09D с дизельным двигателем, мини-трактор BELARUS 152, тракторы BELARUS 82.3, 1222.3, 2023, 3522 и 5425», — рассказал Сергей Петухов.

Напомним, что XIII Форум регионов Беларуси и России пройдет 25–27 июня в Минском международном выставочном центре BELEXPO. 25 июня выставка-ярмарка примет делегатов форума и партнеров для проведения B2B-встреч. Во второй день, 26 июня, доступ на выставку будет ограничен: в мероприятии примут участие только официальные делегации и приглашенные представители организаций и ведомств. 27 июня выставка-ярмарка откроется для всех гостей и посетителей с 11.00 до 18.00. Вход бесплатный.