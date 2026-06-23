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Экономика РБ


МИНФИН ИЗМЕНИЛ ЦЕНЫ НА СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ ДРАГМЕТАЛЛЫ


11:34 24.06.2026

Постановлением Министерства финансов от 18 июня 2026 г. №27 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – 134,13 руб. (ранее 137,67 руб.); 500 – 178,84 руб. (ранее 183,56 руб.); 583, 585 – 209,24 руб. (ранее 214,77 руб.); 750 – 268,26 руб. (ранее 275,34 руб.); 900 – 321,91 руб. (ранее 330,41 руб.); 916 – 327,63 руб. (ранее 336,28 руб.); 950 – 339,80 руб. (ранее 348,76 руб.); 958 – 342,66 руб. (ранее 351,7 руб.);

платина – 950 – 140,90 руб. (ранее 149,77 руб.);

серебро – 750 – 4,31 руб. (ранее 4,61 руб.); 800 – 4,60 руб. (ранее 4,92 руб.); 875 – 5,03 руб. (ранее 5,38 руб.); 916 – 5,27 руб. (ранее 5,63 руб.); 925 – 5,32 руб. (ранее 5,69 руб.); 960 – 5,52 руб. (ранее 5,9 руб.).

Постановлением Министерства финансов от 10 июня 2026 г. № 25 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 июля 2026 г.
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