Минский автомобильный завод посетил министр промышленности Андрей Кузнецов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, целью визита стало ознакомление с текущими мощностями действующего литейного производства предприятия и оценка реализуемых проектов по обновлению парка оборудования и определение перспектив дальнейшего технологического развития,

Генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и главный металлург Минского автомобильного завода Евгений Бабук представили министру доклад о структуре литейного производства, обеспечивающего полный цикл создания ключевых автокомпонентов. Директор литейного производства Василий Тарахтей ознакомил Министра с ключевыми цехами литейного производства: СЛЦ-1, СЛЦ-2, ЛЦСЧ, ЛЦКЧ.

Высокому гостю было показано действующее технологическое оборудование: автоматические формовочные линии, плавильные агрегаты и участки финишной обработки отливок. Рассказали и про работу персонала, оценив условия труда литейщиков и организацию рабочих мест. Кроме этого была дана оценка реализуемым проектам по обновлению парка оборудования и определение перспектив дальнейшего технологического развития.

По результатам осмотра мощностей и обсуждения стратегических планов предприятия, министр промышленности дал прямое указание в кратчайшие сроки детально проработать вопрос по масштабной модернизации литейного производства.

«Обновление материально-технической базы литейных цехов должно стать основой для повышения глобальной конкурентоспособности отечественного автомобилестроения, снижения издержек и обеспечения полной технологической независимости», — отметил Андрей Евгеньевич.

Важным итогом визита стало определение места старта модернизации литейного завода — им станет сталелитейный цех №1. В ближайшее время руководство Минского автомобильного завода совместно со специалистами металлургического дивизиона подготовит комплексный план-обоснование модернизации, включающий расчет необходимых инвестиций и перечень перспективного оборудования для внедрения.