ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАЗ ПРОВЕДЕТ МАСШТАБНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА


10:41 24.06.2026

Минский автомобильный завод посетил министр промышленности Андрей Кузнецов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗа, целью визита стало ознакомление с текущими мощностями действующего литейного производства предприятия и оценка реализуемых проектов по обновлению парка оборудования и определение перспектив дальнейшего технологического развития,

Генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и главный металлург Минского автомобильного завода Евгений Бабук представили министру доклад о структуре литейного производства, обеспечивающего полный цикл создания ключевых автокомпонентов. Директор литейного производства Василий Тарахтей ознакомил Министра с ключевыми цехами литейного производства: СЛЦ-1, СЛЦ-2, ЛЦСЧ, ЛЦКЧ.

Высокому гостю было показано действующее технологическое оборудование: автоматические формовочные линии, плавильные агрегаты и участки финишной обработки отливок. Рассказали и про работу персонала, оценив условия труда литейщиков и организацию рабочих мест. Кроме этого была дана оценка реализуемым проектам по обновлению парка оборудования и определение перспектив дальнейшего технологического развития.

По результатам осмотра мощностей и обсуждения стратегических планов предприятия, министр промышленности дал прямое указание в кратчайшие сроки детально проработать вопрос по масштабной модернизации литейного производства.

«Обновление материально-технической базы литейных цехов должно стать основой для повышения глобальной конкурентоспособности отечественного автомобилестроения, снижения издержек и обеспечения полной технологической независимости», — отметил Андрей Евгеньевич.

Важным итогом визита стало определение места старта модернизации литейного завода — им станет сталелитейный цех №1. В ближайшее время руководство Минского автомобильного завода совместно со специалистами металлургического дивизиона подготовит комплексный план-обоснование модернизации, включающий расчет необходимых инвестиций и перечень перспективного оборудования для внедрения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2026
валюта курс
EUR 3.2140
USD 2.8163
RUB 3.7728
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2211 +0.0138
USD 2.8163 +0.0163
RUB 3.7728 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2880 3.3000
USD 2.8420 2.8550
RUB 3.6000 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1640
EUR/RUB 89.5000 91.0000
USD/RUB 77.4000 78.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте