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Экономика РБ


В МИНСКЕ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОСТРОЕНО 1,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


10:24 24.06.2026

В январе-мае 2026г. в Минске организациями всех форм собственности построено 1,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 98,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 26,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 26,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 20,7 тыс. квадратных метров.
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