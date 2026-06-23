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Экономика РБ


МТС ЗАПУСКАЕТ 5G-РОУМИНГ


09:45 24.06.2026

МТС первым среди белорусских операторов запускает 5G-роуминг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь абоненты могут пользоваться мобильным интернетом нового поколения не только дома, но и за рубежом. Технология уже доступна в Польше, Турции, Грузии, Германии, Узбекистане и Армении. При этом география будет постоянно расширяться.

Для использования 5G за границей достаточно иметь устройство, поддерживающее технологию, а также активные услуги «Роуминг», «Передача данных» и «Интернет 5G». Они по умолчанию включены в стартовое наполнение актуальных тарифов МТС и предоставляются без дополнительной платы на весь период обслуживания.

В поездках абоненты могут выбирать подходящие интернет-пакеты: 1-10 Гб трафика, «Unlim за границей» или комфортные тарифы с интервальной тарификацией. Информация по направлениям представлена в специальном разделе, а операторы с 5G выделены значком.

«В первых числах апреля 5G появился у пользователей МТС в домашней сети, а теперь абоненты первыми смогут пользоваться связью нового поколения и в поездках. Мы будем последовательно расширять круг роуминговых партнеров, чтобы высокоскоростной интернет сопровождал белорусов по всему миру», — отмечают в МТС.

Напомним, абоненты МТС получили доступ к 5G-интернету с начала апреля. Сегодня для них действуют более 1,1 тысячи базовых станций пятого поколения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Поэтапное развитие сети реализуется в сотрудничестве с компанией beCloud. Она обеспечивает доступ к инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи пользователям. Подробнее о 5G можно узнать на сайте.

Справка: МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
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