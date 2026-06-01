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Экономика РБ


В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПАРК ВИРТУАЛЬНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ AVATAR ARENA


17:22 23.06.2026

В торгово-развлекательном центре «Титан» на проспекте Дзержинского, 104 состоялось официальное открытие семейного парка AVATAR ARENA.

Новая локация площадью более 500 квадратных метров призвана стереть границы между технологиями и реальностью, предлагая посетителям динамичный отдых в формате полного погружения.

Основой пространства стали два масштабных игровых поля площадью 150 и 120 квадратных метров, которые при необходимости трансформируются в единую зону свободного передвижения. Такая конструкция позволяет одновременно находиться в виртуальных мирах компании до 30 человек, не ограничивая их в перемещениях. Гостям доступна обширная библиотека из более чем 115 VR-сценариев, разделенных по возрастным категориям: от безопасных игр-вечеринок для детей от 5 лет до тактических командных шутеров и леденящих кровь хоррор-квестов для взрослой аудитории.

Отдельного внимания заслуживает образовательная составляющая проекта. AVATAR ARENA первым в Республике Беларусь внедряет интерактивные уроки в дополненной реальности, где знания в буквальном смысле оживают. Посетители смогут «прикоснуться» к планетам Солнечной системы и обитателям океанского дна, построить и монетизировать собственную виртуальную ферму, освоить азы финансовой грамотности и робототехники. Этот эксклюзивный формат доступен в комбо-пакетах с играми, а также в виде познавательных экскурсий для школьных групп и летних лагерей.

Помимо технологических развлечений, инфраструктура парка включает три банкетные комнаты, способные вместить до 70 гостей за счет объединения пространств. Здесь созданы все условия для проведения детских дней рождения с участием настоящего гуманоидного робота, школьных выпускных и нестандартных корпоративных тимбилдингов. Как отмечают создатели, вместо банальных офисных сценариев компаниям предлагается микс стратегии и экшена, направленный на прокачку командного духа и soft skills в виртуальной среде. Цены на праздничные пакеты стартуют от 500 белорусских рублей, также предусмотрены разовые билеты на сеансы, специальные предложения для профсоюзов и бизнеса
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