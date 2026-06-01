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Экономика РБ
БЕЛАВИА С 10 АВГУСТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ МИНСК-ДОХА-МИНСК
17:09 23.06.2026
Авиакомпания «Белавиа» с 10 августа возобновляет прямые чартерные рейсы Минск-Доха-Минск, сообщает Telegram-канал национального перевозчика.
Чартерная программа будет выполняться раз в 10-11 дней.
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