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Экономика РБ
БУХГАЛТЕР В ПЕТРИКОВСКОМ РАЙОНЕ ПОХИТИЛА У ПРЕДПРИЯТИЯ БОЛЕЕ BR60 ТЫС.
14:46 23.06.2026
В милицию обратился директор одного из предприятий Петриковского района с заявлением о крупной недостаче на счетах. Оперативники БЭП Гомельщины установили причину пропажи денег.
Как сообщает Telegram-канал МВД, на протяжении двух лет в фирме работала бухгалтером 39-летняя местная жительница. Имея доступ к системе банковских платежей, она регулярно перечисляла на собственный карт-счет суммы, значительно превышающие полагавшуюся ей зарплату. Чтобы скрыть преступные действия, фигурантка маскировала незаконные переводы под обычные выплаты.
Таким образом она похитила свыше 60 тысяч рублей. Часть причиненного ущерба возмещена.
Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере. Задержанной грозит до 12 лет лишения свободы.
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