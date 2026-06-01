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Экономика РБ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, АПК И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ: ЛУКАШЕНКО ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД ТУРЧИНА
13:31 23.06.2026
Александр Лукашенко 23 июня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, сообщает пресс-служба президента.
Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.
"О ситуации в промышленности. Я Вас просил, чтобы Вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет", - сказал Глава государства.
Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. "Производим все, умеем производить. Как продаем? На это обратите внимание, что касается внутренних проблем", - поручил Глава государства руководителю Правительства.
Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов.
"Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет, нам надо серьезно подготовиться к этому (уборочной кампании. - Прим.)", - подчеркнул Глава государства.
"Уже через неделю - десять дней начнется уборка не только рапса, у нас же еще озимый ячмень - то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе, - потребовал президент. - Это преступление, если не отремонтируют комбайны". Александр Лукашенко напомнил о своем требовании, чтобы за каждым современным дорогостоящим комбайном были закреплены конкретные ответственные люди, в том числе и привлеченные специально для этих целей на время уборочной с промышленных предприятий.
"И, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Также надо не забывать об этом", - добавил он.
Отдельной темой доклада стали взаимоотношения с дружественными странами на внешнем контуре. Упоминались, в частности, недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. "Вы же были в командировке. Как там складываются обстоятельства с нашими друзьями?" - поинтересовался Александр Лукашенко.
Речь, в частности, шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. "Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министр России. - Прим.). Чем закончился этот разговор? Это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами", - сказал белорусский лидер.
"Есть ли такие вопросы? Как их будем решать? И проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях", - добавил президент.
Глава государства отметил, что вскоре будет проходить XIII Форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. "Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов", - охарактеризовал этот форум президент.
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