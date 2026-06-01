В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия под председательством первого заместителя министра Виталия Кулака состоялось заседание республиканской комиссии по вовлечению в хозяйственный оборот земель, занятых древесно-кустарниковой растительностью (ДКР), и обводненных территорий, сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Совещание в формате видеоконференции объединило представителей облисполкомов, Госкомимущества, Комитета госконтроля и Минлесхоза.

Возвращение земель в хозяйственный оборот – задача, напрямую влияющая на продовольственную безопасность и производственный потенциал страны. За предыдущий цикл (2023–2025 годы) в Беларуси удалось вернуть в экономику 150 тыс. га заброшенных земельных угодий. На сегодняшний день общая площадь земель под ДКР составляет 704 тыс. га.

На заседании рассмотрены вопросы реализации планов на 2026 год, предусматривающие освоение 189 тыс. га. Приоритет отдан расширению ресурсной базы аграриев: около 28 тыс. га планируется вернуть непосредственно в сельскохозяйственный оборот, остальные участки с учетом почвенно-экологических требований будут переданы в лесной фонд.

Ключевым решением для отрасли стало согласование Главой государства проведения культуртехнических работ на неосушенных землях. Эта мера позволит дополнительно вовлечь в сельхозоборот порядка 35 тыс. га, что существенно увеличит потенциал для производства кормов и растениеводческой продукции.

На 2026 год перед регионами поставлена задача ввести в оборот 42 тыс. га.

Из них 6 тыс га – в сельскохозяйственный оборот и 36 тыс. га. в лесной фонд. При этом акцент смещается на точный учет и контроль эффективности. Все возвращаемые земли в обязательном порядке оцифровываются и наносятся на специальный слой геопортала Земельно-информационной системы (ЗИС). Цифровой контур позволяет в режиме реального времени отслеживать статус каждого участка.

Облисполкомам поручено принять дополнительные меры по выполнению годовых показателей и обеспечить рациональное использование обводненных (пойменных) земель — организовать на них сенокосы и выпас скота. Минлесхозу дано указание ускорить инвентаризацию участков, не пригодных для земледелия, для их последующей передачи в лесной фонд. Комплексный подход гарантирует, что каждый гектар белорусской земли будет работать на экономику.