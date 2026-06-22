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Экономика РБ
В МИКРОРАЙОНЕ МАСЮКОВЩИНА-3 НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДА ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА
11:54 23.06.2026
В микрорайоне Масюковщина-3 начались работы по отделке фасада первого жилого дома, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Строительные подразделения приступили к устройству фасадной системы на первом высотном объекте (№ 17 по генплану). Данное здание возводится на базе индустриальных конструкций серии М111-90 производства ОАО «МАПИД». Выполнение отделочных работ позволяет сформировать плановый архитектурный облик строящегося квартала и перейти к подготовке внутренних жилых помещений.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень текущего года. Заказчиком строительства выступает государственное предприятие «УКС «Запад». Жилые площади в возводимом доме предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Освоение территории бывшего военного городка осуществляется в рамках комплексной жилой застройки. Проектом предусмотрено параллельное возведение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. В микрорайоне запланировано строительство учреждений общего среднего и дошкольного образования, паркингов, а также предприятий торговли и общественного питания. Завершающим этапом работ станет благоустройство и комплексное озеленение прилегающей территории.
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