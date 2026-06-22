ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИКРОРАЙОНЕ МАСЮКОВЩИНА-3 НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ОТДЕЛКЕ ФАСАДА ПЕРВОГО ЖИЛОГО ДОМА


11:54 23.06.2026

В микрорайоне Масюковщина-3 начались работы по отделке фасада первого жилого дома, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Строительные подразделения приступили к устройству фасадной системы на первом высотном объекте (№ 17 по генплану). Данное здание возводится на базе индустриальных конструкций серии М111-90 производства ОАО «МАПИД». Выполнение отделочных работ позволяет сформировать плановый архитектурный облик строящегося квартала и перейти к подготовке внутренних жилых помещений.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на осень текущего года. Заказчиком строительства выступает государственное предприятие «УКС «Запад». Жилые площади в возводимом доме предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Освоение территории бывшего военного городка осуществляется в рамках комплексной жилой застройки. Проектом предусмотрено параллельное возведение жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. В микрорайоне запланировано строительство учреждений общего среднего и дошкольного образования, паркингов, а также предприятий торговли и общественного питания. Завершающим этапом работ станет благоустройство и комплексное озеленение прилегающей территории.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2026
валюта курс
EUR 3.2084
USD 2.8000
RUB 3.7907
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2073 +0.0109
USD 2.8000 +0.0108
RUB 3.7907 -0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2880 3.2990
USD 2.8420 2.8440
RUB 3.6200 3.6750
подробнее

Конвертация в банках
на 23.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1620
EUR/RUB 89.1000 89.7000
USD/RUB 77.2000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте