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Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ БУДА-КОШЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
11:31 23.06.2026
Комитет госконтроля Беларуси выявил грубые нарушения в сельских магазинах Буда-Кошелевского района, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверок семи торговых объектов инспекторы Гомельской области зафиксировали многочисленные факты продажи некачественных товаров. Наиболее критическая ситуация сложилась с кондитерскими изделиями. Так, в агрогородке Коммунар покупателям предлагали сладости, просроченные на три с половиной месяца, а также выпечку без маркировки. В агрогородке Дуравичи на шоколадных батончиках и вовсе была стерта информация о датах производства.
Помимо кондитерского отдела, серьезные проблемы обнаружились в секциях свежих овощей и фруктов. В большинстве проверенных торговых точек на витринах отсутствовали ценники и сведения об импортерах плодоовощной продукции. При этом качество самого товара не соответствовало нормам: на прилавках находились пожелтевшие огурцы и потемневшие бананы, а в залах не было контрольных весов.
Итогом инспекции стало незамедлительное изъятие всей недоброкачественной продукции из оборота. В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, КГК уже начал административный процесс.
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