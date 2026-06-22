Комитет госконтроля Беларуси выявил грубые нарушения в сельских магазинах Буда-Кошелевского района, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок семи торговых объектов инспекторы Гомельской области зафиксировали многочисленные факты продажи некачественных товаров. Наиболее критическая ситуация сложилась с кондитерскими изделиями. Так, в агрогородке Коммунар покупателям предлагали сладости, просроченные на три с половиной месяца, а также выпечку без маркировки. В агрогородке Дуравичи на шоколадных батончиках и вовсе была стерта информация о датах производства.

Помимо кондитерского отдела, серьезные проблемы обнаружились в секциях свежих овощей и фруктов. В большинстве проверенных торговых точек на витринах отсутствовали ценники и сведения об импортерах плодоовощной продукции. При этом качество самого товара не соответствовало нормам: на прилавках находились пожелтевшие огурцы и потемневшие бананы, а в залах не было контрольных весов.

Итогом инспекции стало незамедлительное изъятие всей недоброкачественной продукции из оборота. В отношении лиц, допустивших нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей, КГК уже начал административный процесс.