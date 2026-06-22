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Экономика РБ


В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В БЕЛАРУСИ ПОЙДУТ БОЛЕЕ 82 ТЫС. ДЕТЕЙ


11:05 23.06.2026

В новом учебном году первый раз в первый класс отправятся свыше 82 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси идет прием документов от родителей будущих первоклассников – он продлится по 15 августа. В первую очередь документы принимают у семей, закрепленных за конкретной школой. Родителям нужно предоставить заявление, свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку. Для удобства можно следить за ходом приемной кампании онлайн: на сайтах образовательных учреждений обновляется информация о количестве поданных заявлений и числе свободных мест. Также работает горячая линия.

«В конце мая у нас проходит родительское собрание для родителей будущих первоклассников, на котором мы знакомим всех законных представителей с приемом документов в первые классы, а также с образовательным процессом. Часто задаваемые вопросы родителей – это наличие группы продленного дня, наше учреждение образования закрывает 100 % потребностей желающих, также какие льготные категории, какие документы необходимы для получения горячего питания», - отметила заместитель директора средней школы №3 Борисова Елена Голубева.

Записать ребенка в другую школу можно с 17 августа – прием идет в порядке очередности. Приоритет отдается тем, кто подал заявление первым (при наличии свободных мест). Специалисты рекомендуют заранее отслеживать ситуацию.
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