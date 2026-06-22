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Экономика РБ


ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА XIII ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ С 25 ПО 27 ИЮНЯ


10:44 23.06.2026

В период с 25 по 26 июня 2026 года состоится XIII Форум регионов Беларуси и России, одним из событий которого станет выставка-ярмарка с 25 по 27 июня с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белинтерэкспо, проведение выставки в формате выставки-ярмарки способствует более эффективной презентации торгово-экономического потенциала регионов-участников и предоставляет возможность продавать самую актуальную и новую производимую предприятиями в регионе продукцию прямо в ходе мероприятия.

Организаторами Форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

В ходе Форума регионов запланировано проведение в обновленном формате выставки, а именно в виде выставки-ярмарки с акцентом на регионы Беларуси и России, что поспособствует более эффективной презентации торгово-экономического потенциала и расширит возможности для бизнес-кругов.

Выставка-ярмарка состоится на площадке Минского международного выставочного центра и пройдет на день больше, закрывая основную сессию мероприятий в период с 25 по 27 июня 2026 года.

27 июня 2026 года с 11.00 до 18.00 часов выставка-ярмарка открыта для посещения всех гостей.

Участники выставки-ярмарки представят широкий ассортимент продукции, среди которой продукты питания, сувенирная продукция регионов, косметика, игрушки и иные товары народного потребления от производителей из Беларуси и России, в том числе работы локальных ремесленников и мастеров искусств.

Выставочным оператором выставки-ярмарки выступает унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
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