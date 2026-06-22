Экономика РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 0,6%

09:07 23.06.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-мае 2026 года в текущих ценах составил 21 447,6 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,6% января-мая 2025 г.