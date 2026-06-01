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Экономика РБ
БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ШЕСТЬ НАГРАД НА OPENGEO 2026
16:42 22.06.2026
Школьники из Беларуси с 19 по 22 июня приняли участие в Открытой международной географической олимпиаде МГУ имени М.В. Ломоносова.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в борьбе за победу состязались ребята из 26 стран
Результат белорусской команды – 6 медалей из 6 возможных:
Арсений Турович (Гимназия №3 им. О.И. Соломовой Гродно)
Анастасия Шаромет (СШ №37 Могилёва)
Роман Ивлев (Гимназия №2 Витебска)
Данила Костылев (Гимназия №2 Орши)
Ярослав Саткевич (СШ №3 Сморгони)
Ольга Казанцева (Могилёвский государственный областной лицей №1)
Такой результат – заслуга как самих участников, так и их педагогов и родителей, которые все эти годы вели ребят к вершинам мастерства и новым победам
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