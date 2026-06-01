Экономика РБ

БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ ШЕСТЬ НАГРАД НА OPENGEO 2026

16:42 22.06.2026 Школьники из Беларуси с 19 по 22 июня приняли участие в Открытой международной географической олимпиаде МГУ имени М.В. Ломоносова. Как сообщает Telegram-канал Минобразования, в борьбе за победу состязались ребята из 26 стран Результат белорусской команды – 6 медалей из 6 возможных: Арсений Турович (Гимназия №3 им. О.И. Соломовой Гродно) Анастасия Шаромет (СШ №37 Могилёва) Роман Ивлев (Гимназия №2 Витебска) Данила Костылев (Гимназия №2 Орши) Ярослав Саткевич (СШ №3 Сморгони) Ольга Казанцева (Могилёвский государственный областной лицей №1) Такой результат – заслуга как самих участников, так и их педагогов и родителей, которые все эти годы вели ребят к вершинам мастерства и новым победам