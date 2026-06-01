На начало 2026 года в Беларуси насчитывалось 3799 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств. Их число увеличилось на 337 хозяйств, или на 9,7% к 2020 году.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2025 году в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 312,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 217,5 тыс. гектаров. По сравнению с 2020 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились на 26,4%, пахотные – на 27,5%.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличился в сопоставимых ценах на 23,7%, в том числе продукции растениеводства – на 22,7%, животноводства – на 28,1%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2025 году она составила 3% (в 2020 году – 2,5%).

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство, на долю которого приходится более 90% производимой фермерами продукции.

В 2025 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 312,5 тыс. тонн (3,4% от объема производства по республике), картофеля – 452,3 тыс. тонн (14,8%), овощей – 446,8 тыс. тонн (16,5%), свеклы сахарной – 179,4 тыс. тонн (3%), рапса – 57,7 тыс. тонн (6,3%).

Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства продукции животноводства остается незначительной. Так, в 2025 году реализация скота и птицы на убой (в живом весе) по республике составила 10,8 тыс. тонн (0,6% от республиканского объема), производство молока – 54,5 тыс. тонн (0,6%). Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 8,4 тонны (11,2%).