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Экономика РБ
«ЛУЧ» ВЫПУСТИЛ ЛИМИТИРОВАННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
15:53 22.06.2026
Легендарный белорусский бренд «Луч» представил лимитированную серию часов «Брестская крепость».
22 июня 1941 года — дата, которая навсегда осталась в сердцах наших семей и всего народа. Лимитированная коллекция «Брестская крепость» посвящена тем, кто принял первый удар и не дрогнул. Это событие стало символом исключительного мужества и стойкости. Это способ сохранить уважение к их стойкости, которая навсегда останется примером для нас.
Коллекция «Брестская крепость» несёт важную миссию: часть средств от продажи будет направлена на поддержку ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
В дизайне часов отражены ключевые символы цитадели:
• Циферблат выполнен в виде сложного рельефного ландшафта, напоминающего карту местности. Главный смысловой акцент – ажурный контур Брестской крепости с её узнаваемыми очертаниями.
• Внешнее кольцо циферблата стилизовано под мерлоны – характерные зубцы крепостных стен, формирующие силуэт цитадели.
• Центральная часть циферблата открывает механизм – символическое «сердце крепости». Подобно самой крепости, механизм продолжает неумолимо отсчитывать время, оставаясь живым ядром композиции.
• Ремешок – массивный кожаный напульсник тёплых коричневых оттенков. Его дизайн отсылает к ретроэстетике и историческому характеру модели.
• Футляр-ролл оригинальной шестиугольной формы из натуральной кожи с мягким замшевым ложементом подчёркивает высокий статус модели и коллекционную ценность.
Коллекция представлена двумя моделями (общий тираж 400 экземпляров):
• Серебряные (200 экземпляров) – корпус из матовой стали. Олицетворение стойкости и несокрушимости. Лишённая блеска поверхность отсылает к холодной армейской стали и суровой фактуре бетона крепостных укреплений.
• Червонное золото (200 экземпляров) – дань вечной памяти. Благородный тёплый оттенок напоминает отблески Вечного огня и подчёркивает мемориальный характер модели.
Технические характеристики:
• Механизм: ЛУЧ 1801.1
• Корпус: нержавеющая сталь (матовая / цвета червонного золота)
• Стекло: сапфировое
• Ремешок: кожаный с напульсником
• Посадка: универсальная — модель одинаково хорошо сидит как на мужской, так и на женской руке.
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