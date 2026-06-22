За последние сутки в органы внутренних дел Беларуси поступило порядка 200 сообщений о действиях телефонных мошенников, сообщает Telegram-канал МВД. Проявленная бдительность граждан в сочетании с молниеносной реакцией сотрудников милиции позволила сорвать планы преступников и предотвратить абсолютное большинство готовящихся хищений.

Тем не менее правоохранителями было зафиксировано четыре факта успешного совершения преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий. В ответ на это профильный отдел МВД по обработке мошеннических операций принял жесткие технические меры, полностью перекрыв каналы вывода средств. Милиционеры заблокировали транзакции на 25 иностранных платежных реквизитах и заморозили расходные операции по 45 целевым счетам.

Параллельно с блокировкой счетов оперативники провели успешную зачистку низового звена преступных групп. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны четыре курьера, выполнявшие поручения телефонных аферистов по сбору денег у населения.

Статистика ведомства показывает, что ключевым инструментом злоумышленников остается вишинг — телефонные звонки под видом должностных лиц. В числе других распространенных угроз остаются обман при покупке товаров на онлайн-площадках, псевдоторговля на финансовых биржах, а также прямое вымогательство. Комплексные мероприятия по пресечению деятельности интернет-мошенников продолжаются.