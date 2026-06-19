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Экономика РБ
«ВИСТАН» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУАВТОМАТОВ С БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМОЙ ЧПУ
12:42 22.06.2026
«ВИСТАН» начал изготовление полуавтомата шлицешлифовального ВСЗ–729Ф4-01 с отечественной системой числового программного управления. Об этом «Трактор.бел» сообщил заместитель главного конструктора предприятия Александр Частный.
«Полуавтомат шлицешлифовальный ВСЗ–729Ф4-01 изготавливается под конкретного заказчика. Он предназначен для шлифовки прямобочных и эвольвентных шлицевых валов, обрабатывает заготовки длиной до 950 мм и диаметром 250 мм, достигая шероховатости поверхности до Ra 0.80 мкм. Также имеет управляемые оси и частоту вращения до 8200 мм/мин.», — рассказал Александр Частный.
По его словам, это инновационная продукция, главной особенностью которой является произведенная в Беларуси система числового программного управления «Серводинамика» фирмы «Техникон». Это первая отечественная система ЧПУ в Евразийском экономическом союзе. По своим функциональным качествам она не уступает зарубежным аналогам. Заместитель главного конструктора завода отметил, что основная задача конструкторского отдела предприятия — искать решения и способы для повышения качества и конкурентоспособности продукции.
Кроме того, специалисты ОАО «ВИСТАН» нацелены на создание станков с системой ЧПУ других производителей. Это поможет расширить номенклатуру предлагаемого оборудования и более гибко реагировать на условия рынка.
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