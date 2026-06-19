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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: В БЕЛАРУСИ ВЫСТРОЕНА МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП
11:47 22.06.2026
В Беларуси выстроена многоуровневая система поддержки МСП. Об этом заявил 19 июня 2026 года первый заместитель министра экономики Иван Вежновец, выступая на Первом Форуме стран БРИКС по вопросам микро-, малых и средних предприятия, который проходит в г. Агре (Индия), сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Участие состоялось в формате видеоконференцсвязи.
Первый заместитель министра рассказал о созданной в Беларуси экосистеме развития малого и среднего предпринимательства.
«Выстроена многоуровневая система поддержки МСП, основанная на трех принципах: простота, доступность и адресность.
Первое. В стране ведется масштабная работа по оптимизации административной нагрузки на бизнес и цифровизации админпроцедур. Разрабатывается "Цифровая платформа для субъектов МСП". Этот сервис на безвозмездной основе прдоставит возможность автоматизированного налагового и бухгалтерского учета, делопроизводства и других функций.
Второе. Доступное финансирование. Широкий спектр инструментов предлагает Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Местные органы управления предоставляют льготные кредиты, а также безвозвратные субсидии и гранты.
Третье. Функционирует развитая система институтов поддержки бизнеса. Центры поддержки предпринимательства и бизнес-инкубаторы оказывают широкий перечень консультационных, юридических и иных услуг. Научно-технологические парки содействуют усилению интеграционных процессов между компаниями и учреждениями образования.
Четвертое - преференциальные режимы. В стране работают шесть СЭЗ и две ОЭЗ. Для их резидентов действует специальный портфель льгот и преференций.
Пятое - поддержка и стимулирование отдельных категорий предпринимавтелей: молодежи, женщин, лиц "серебряного" возраста", - рассказал Иван Вежновец.
В завершение своего выступления первый заместитель министра экономики подчеркнул, что Беларусь открыта к тесному сотрудничеству и смотрит на партнерство в рамках БРИКС как на долгосрочную стратегию совместного роста.
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