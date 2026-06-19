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Экономика РБ
БОЛЕЕ 1 ТЫС. ВЫПУСКНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО НА МТЗ ЗА 2023-2025 ГОДЫ
11:39 22.06.2026
Минский тракторный завод с 2023 по 2025 год предоставил первое рабочее место более 1 тыс. выпускников учреждений образования, из которых свыше 180 человек — со средним специальным образованием, более 550 — с профессионально-техническим. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник управления кадров ОАО «МТЗ» Игорь Воробей.
«Сегодня взаимодействие системы образования и работодателя должно строиться по принципу партнерства и взаимной ответственности. Учреждения образования получают возможность готовить востребованных специалистов с учетом реальных запросов экономики, а предприятия — формировать кадровый резерв, способный эффективно работать в условиях технологического развития и модернизации. Опыт МТЗ показывает, что наиболее результативными механизмами такого взаимодействия являются долгосрочное прогнозирование кадровой потребности, развитие целевой подготовки, создание учебно-производственных площадок непосредственно на заводе, участие специалистов производства в подготовке учащихся и постоянная поддержка молодых сотрудников на этапе их профессионального становления», — подчеркнул Игорь Воробей.
На сегодняшний день около 70 % молодых специалистов остаются на МТЗ после прохождения периода отработки. Вместе с тем на предприятии активно работают над повышением уровня закрепляемости молодых кадров. Начальник управления кадров подробно ознакомил участников заседания городского совета руководителей колледжей, которое на днях состоялось на базе Минского тракторного завода, с опытом МТЗ в направлении прогнозирования, подготовки и закрепления молодых специалистов.
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