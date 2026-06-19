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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В 2026 ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ И БЛАГОУСТРОЯТ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
11:22 22.06.2026
В 2026 году в Беларуси отремонтируют и благоустроят более 4 тысяч детских игровых и спортивных площадок.
По данным анонимного опроса Госконтроля в Telegram (600 участников), 40% белорусов недовольны ходом обновления детских зон, а 20% — состоянием контейнерных площадок для мусора.
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