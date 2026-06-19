|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЕАБР: В БЕЛАРУСИ УСКОРИЛИСЬ ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
10:56 22.06.2026
В Беларуси ускорились темпы экономического роста.
За январь-май 2026 г. ВВП увеличился на 0,9% после 0,2% в январе-апреле. Основную поддержку экономике оказал внутренний спрос. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,1% с 6,2% месяцем ранее. Инвестиции в основной капитал вернулись к росту: за январь-май они увеличились на 1,5% после снижения на 0,6% в январе-апреле. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовало восстановление объемов капитального строительства.
«В условиях высокого потребительского спроса и восстановления инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2026
Курсы в банках
на 22.06.2026
Конвертация в банках
на 22.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте