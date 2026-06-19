В Беларуси ускорились темпы экономического роста.

За январь-май 2026 г. ВВП увеличился на 0,9% после 0,2% в январе-апреле. Основную поддержку экономике оказал внутренний спрос. Рост розничного товарооборота ускорился до 7,1% с 6,2% месяцем ранее. Инвестиции в основной капитал вернулись к росту: за январь-май они увеличились на 1,5% после снижения на 0,6% в январе-апреле. По мнению аналитиков Евразийского банка развития, этому способствовало восстановление объемов капитального строительства.

«В условиях высокого потребительского спроса и восстановления инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).