В январе-мае 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 9,6 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 077,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 297,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 27,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 152,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 441,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 41% от общего ввода по республике.