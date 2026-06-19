МТС продолжает обеспечивать максимально возможное качество услуг 4G для своих абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, так, в минувшем месяце включены и усилены дополнительными секторами более 70 базовых станций LTE на базе сети инфраструктурного оператора beCloud. Они обеспечили прирост покрытия и пропускной способности почти в 50 населенных пунктах по всей Беларуси.

Модернизация затронула все регионы страны. Улучшено качество связи в ряде крупных городов, среди которых Минск, Могилев, Барановичи, Бобруйск и Осиповичи. Вместе с тем, на этом этапе в фокусе основного внимания качество связи в сельской местности: сеть усилена в небольших населенных пунктах, включая отдаленные деревни и агрогородки.

70% включенных базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц. Данная полоса обеспечивает наилучший баланс между широким радиусом покрытия и высокой пропускной способностью, что особенно важно вне городской черты.

Суммарное же количество базовых станций 4G уже превышает 8 тысяч. Одновременно с этим планомерно наращивается сеть 5G: уже сейчас абонентов МТС обслуживают более 1,1 тысячи объектов связи в 5 городах. Доступ к 4G/5G-инфраструктуре предоставляет инфраструктурный оператор — компания beCloud.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».