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Экономика РБ
АБОНЕНТЫ МТС В ДЕСЯТКАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОЛУЧИЛИ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС LTE
15:34 19.06.2026
МТС продолжает обеспечивать максимально возможное качество услуг 4G для своих абонентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, так, в минувшем месяце включены и усилены дополнительными секторами более 70 базовых станций LTE на базе сети инфраструктурного оператора beCloud. Они обеспечили прирост покрытия и пропускной способности почти в 50 населенных пунктах по всей Беларуси.
Модернизация затронула все регионы страны. Улучшено качество связи в ряде крупных городов, среди которых Минск, Могилев, Барановичи, Бобруйск и Осиповичи. Вместе с тем, на этом этапе в фокусе основного внимания качество связи в сельской местности: сеть усилена в небольших населенных пунктах, включая отдаленные деревни и агрогородки.
70% включенных базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц. Данная полоса обеспечивает наилучший баланс между широким радиусом покрытия и высокой пропускной способностью, что особенно важно вне городской черты.
Суммарное же количество базовых станций 4G уже превышает 8 тысяч. Одновременно с этим планомерно наращивается сеть 5G: уже сейчас абонентов МТС обслуживают более 1,1 тысячи объектов связи в 5 городах. Доступ к 4G/5G-инфраструктуре предоставляет инфраструктурный оператор — компания beCloud.
Справка:
МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
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