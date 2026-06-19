ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АБОНЕНТЫ МТС В ДЕСЯТКАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПОЛУЧИЛИ МОЩНЫЙ ИМПУЛЬС LTE


15:34 19.06.2026

МТС продолжает обеспечивать максимально возможное качество услуг 4G для своих абонентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, так, в минувшем месяце включены и усилены дополнительными секторами более 70 базовых станций LTE на базе сети инфраструктурного оператора beCloud. Они обеспечили прирост покрытия и пропускной способности почти в 50 населенных пунктах по всей Беларуси.

Модернизация затронула все регионы страны. Улучшено качество связи в ряде крупных городов, среди которых Минск, Могилев, Барановичи, Бобруйск и Осиповичи. Вместе с тем, на этом этапе в фокусе основного внимания качество связи в сельской местности: сеть усилена в небольших населенных пунктах, включая отдаленные деревни и агрогородки.

70% включенных базовых станций работают в диапазоне 1800 МГц. Данная полоса обеспечивает наилучший баланс между широким радиусом покрытия и высокой пропускной способностью, что особенно важно вне городской черты.

Суммарное же количество базовых станций 4G уже превышает 8 тысяч. Одновременно с этим планомерно наращивается сеть 5G: уже сейчас абонентов МТС обслуживают более 1,1 тысячи объектов связи в 5 городах. Доступ к 4G/5G-инфраструктуре предоставляет инфраструктурный оператор — компания beCloud.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2026
валюта курс
EUR 3.1983
USD 2.7864
RUB 3.8011
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1964 -0.0163
USD 2.7892 +0.0028
RUB 3.7927 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2860 3.2980
USD 2.8300 2.8350
RUB 3.6360 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 19.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1690
EUR/RUB 88.5000 89.9000
USD/RUB 76.2000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте