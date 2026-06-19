Экономика РБ

ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 4,9%

14:30 19.06.2026 объем промышленного производства г.Минска в текущих ценах составил 14 851,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января-мая 2025 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении города Минска, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 0,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 9,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 8%, в обрабатывающей промышленности сократился на 8,2%.