Начальник главного управления регионального развития и имущественных отношений Минэкономики Флоряну Мария Ивановна 20 июня 2026 года проведет прямую телефонную линию по теме «О новых подходах к занесению регионов на Республиканскую доску Почета».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.