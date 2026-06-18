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Экономика РБ


В МИНСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 453 ПОДЪЕЗДА ЖИЛЫХ ДОМОВ С НАЧАЛА ГОДА


12:41 19.06.2026

В Минске отремонтировали 453 подъезда жилых домов с начала 2026 года, сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Текущие результаты составляют лишь часть масштабного годового плана. Всего до конца 2026 года в многоквартирных жилых домах Минска запланировано обновить 1210 подъездов.
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