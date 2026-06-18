|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 453 ПОДЪЕЗДА ЖИЛЫХ ДОМОВ С НАЧАЛА ГОДА
12:41 19.06.2026
В Минске отремонтировали 453 подъезда жилых домов с начала 2026 года, сообщает Telegram-канал ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
Текущие результаты составляют лишь часть масштабного годового плана. Всего до конца 2026 года в многоквартирных жилых домах Минска запланировано обновить 1210 подъездов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2026
Курсы в банках
на 19.06.2026
Конвертация в банках
на 19.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте